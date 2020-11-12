مصر... مجلس الوزراء يكشف حقيقة نقل "كافة الخدمات" للعاصمة الجديدة

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم الخميس، بيانا نفى من خلاله ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على "الفيسبوك"، أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

ويمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.