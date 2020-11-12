سفارة السعودية في لاهاي تحث مواطنيها في هولندا على رفع مستوى الحذر

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أصدرت السفارة السعودية في لاهاي، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على حادث إطلاق النار على مبنى السفارة صباح اليوم الخميس.