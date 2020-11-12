مصر تدين استهداف مقر السفارة السعودية في لاهاي

أدانت مصر استهداف مقر السفارة السعودية في لاهاي، التي تعرضت لإطلاق نار صباح اليوم من قبل مجهولين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، "أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم".

وأضافت الوزارة في بيانها "أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة".

وأكدت الوزارة وقوف مصر "وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان".

وأعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، وقوع إطلاق نار صباح اليوم على مبنى السفارة السعودية لدى هولندا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في لاهاي، ستيفن فان سانتن، لوكالة "سبوتنيك": "في صباح اليوم وقع إطلاق رصاص على مبنى السفارة السعودية، ليس هناك إصابات، وحاليا نحن نحقق في الحادث ونبحث عن شهود عيان، ولا يوجد مشتبه بهم في الوقت الحالي".

وأدانت السفارة السعودية في لاهاي، اليوم، حادث إطلاق النار على مبناها، واصفة إياه بـ"العملية الجبانة".

وأكدت السفارة أن حادث إطلاق النار، الذي وقع فجر اليوم الخميس، لم يسفر عن أي إصابات، داعية المواطنين السعوديين في هولندا إلى رفع مستوى الحذر.

وأعربت السفارة عن تقديرها لسرعة تجاوب السلطات الهولندية في التعامل مع الحادث.