وزير يمني: ضبط سفينة إيرانية أثناء ممارستها عمليات صيد غير مشروع شرقي اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، ضبط سفينة إيرانية أثناء ممارستها عمليات صيد غير مشروع في المياه اليمنية.

القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، عبر حسابه على "تويتر"، إن "القوات البحرية اليمنية ضبطت، صباح اليوم، سفينة إيرانية في المياه اليمنية أثناء قيامها بعمليات صيد غير مشروع".

وأضاف أن "عملية ضبط السفينة تمت في البحر العربي قبالة سواحل محافظة المهرة (شرقي اليمن)".

تم ضبط سفينة صيد إيرانية تقوم بعمليات صيد غير مشروع في المياه اليمنية صباح هذا اليوم الخميس ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠م.

القوات البحرية اليمنية ضبطت السفينة الإيرانية داخل المياه البحرية اليمنية في البحر العربي قبالة سواحل محافظة المهرة. — فهد كفاين (@fahadkafayan) November 12, 2020

وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، كشف الوزير كفاين "دخول أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية، المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى (جنوبي اليمن) وقيامها بصيد غير مشروع"، متهماً طهران بـ "ممارسة أعمال تخريبية في اليمن من خلال الاعتداء المتكرر على مياهه".

ودعا وزير الثروة السمكية اليمني، المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن"، مطالباً بـ "مزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي في صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه اليمنية والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له والمتمثل بالصيد غير المشروع".