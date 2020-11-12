مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: مؤتمر دمشق سيسهم بعودة المهجرين من لبنان

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف إن مؤتمر عودة اللاجئين السوريين سيسهم بعودة المهجرين من لبنان.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد التقى لافرينتيف، وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفيه، على هامش ​مؤتمر​ عودة ​اللاجئين​ السوريين في دمشق.

وأكد لافرينتيف أن المؤتمر سوف يعطي زخما ويساعد على عودة المهجرين من ​لبنان​، مشيرا إلى أن سوريا مستعدة لتقديم المساعدة للبنان في مجال إعادة المهجرين.

وشدد على ضرورة البدء بشكل ناجح بتنفيذ مقررات هذا المؤتمر، مؤكدا أنه سيكون حافزا لإقامة جولة ثانية في لبنان.

ولفت إلى أن سوريا مهتمة وساعية لإعادة أبنائها، والسوريون كانوا مجبورين على ​الهجرة​ بفعل ​الإرهاب​ ولا ​سياسة​ في تلك الهجرة.

من جانبه أوضح مشرفيه أن لبنان أقر خطة لإعادة اللاجئين في يوليو/ تموز الماضي، وهي محط ترحيب من الجانب السوري، وتقوم على العودة الطوعية للاجئين، وتمنى أن يعقد المؤتمر الثاني في لبنان.

وكانت قد انطلقت أمس في العاصمة السورية دمشق، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويستمر المؤتمر مدة يومين، وتشارك روسيا في تنظيمه.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم.