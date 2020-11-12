القوات العراقية تواصل ملاحقة الإرهابيين

تمكنت قوة تابعة للجيش العراقي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء سنجار غربي نينوى.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 66 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء سنجار غربي نينوى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.