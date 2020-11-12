لبنان يطالب باستضافة المؤتمر الثاني للاجئين السوريين على أراضيه

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لتطوير العلاقات مع سوريا، ألكسندر لافرنتيف، دعم بلاده لقرار الحكومة اللبنانية حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال لافرنتيف خلال لقاء جمعه بوزير السياحة والمهجرين اللبناني، رمزي مشرفية، على هامش أعمال "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين" بدمشق: إن لبنان يتعاطى بمسؤولية إنسانية بعيدا عن الاستثمار السياسي في قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدا أن مجريات المؤتمر ستساعد في إضفاء زخم قوي على عودة السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ولفت المسؤول الروسي إلى استعداد الجمهورية العربية السورية لتقديم العون للحكومة اللبنانية في هذه العملية التي وصفها بـ "الشاقة".

وقال لافرنتيف مخاطبا الوزير اللبناني: روسيا على استعداد للمساهمة في تخفيف معاناتكم وتقديم المساعدة في هذا المجال.

© Sputnik . Mohammad Damour لبنان يطالب باستضافة "المؤتمر الثاني للاجئين السوريين" في بيروت

من جهته تمنى الوزير اللبناني على لافرنتيف دعم انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر على الأراضي اللبنانيية، وتشجيع عقد لقاءات متتتالية وخطوات إضافية عملانية في هذا السياق.

© Sputnik . Mohammad Damour لبنان يطالب باستضافة "المؤتمر الثاني للاجئين السوريين" في بيروت

وتوجه الوزير مشرفية بالشكر للمساهمة الروسية الفاعلة بعقد وإنجاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول عودة اللاجئين السوريين الذي أقيم بالعاصمة السورية دمشق.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن خطة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية شهر تموز الماضي "موضع ترحيب من الأخوة في سورية وهي تقوم على "العودة الطوعية الإنسانية الكريمة للنازحين".

© Sputnik . Mohammad Damour لبنان يطالب باستضافة "المؤتمر الثاني للاجئين السوريين" في بيروت

ولفت الوزير مشرفية إلى الوضع الاقتصادي والصحي والمالي الصعب الذي يعاني منه لبنان، في الوقت الذي يستضيف فيه أعلى نسبة من اللاجئين السوريين، ما أدى إلى ظروف معيشية ضاغطة يعبر عنها هبوط ما يزيد على 60% من اللبنانيين و80% من السوريين إلى ما تحت خط الفقر.