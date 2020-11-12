تسجيل
17:39 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020

    هل يملك الكاظمي انتزاع القرار العراقي من إيران لصالح التقارب العربي؟

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046897962_0:167:3072:1895_1200x675_80_0_0_a864058869d6034afe270d7e11c5f3f6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011121047169519-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%9F/

    شهدت العلاقات العربية- العراقية تقاربا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وتم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع مصر والسعودية والأردن، لكن تطور علاقات بغداد مع عمقها العربي يكتنفه بعض المخاوف نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر.. فهل يستطيع الكاظمي حماية تلك الاتفاقات والانفراد بالقرار؟

    وردا على هذا التساؤل، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي الدكتور أحمد الشريفي، إن: "التقارب العراقي مع المحيط الإقليمي العربي سواء كان مع السعودية أو مصر رغم أنه عودة للعمق العربي إلا أنه يحمل في ذات الوقت رسائل إلى إيران".

    مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
    © REUTERS / POOL
    الكاظمي يعزي ولي عهد البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان

    واوضح في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أنه: "من يطلق عليهم حلفاء إيران في العراق أرادوا أن يختزلوا علاقة بغداد مع محيطها الإقليمي مع إيران حصرا، وإن توسعت تلك العلاقات تكون أيضا عبر طهران، هذه في الحقيقة معادلة اختزال للعراق واعتبار إيران بوابته في السياسة الخارجية، هذه المعادلة باتت مؤثرة في المشهد السياسي ومصدر عدم رضا أو نقمة جماهيرية للعراقيين عموما وللشيعة بشكل خاص".

    وأضاف: "لذلك هناك ضغط في الظاهرة الاجتماعية بالعراق على صانع القرار السياسي في مسألة الانفتاح، حيث نقيم في بعض الأحيان هذا الانفتاح، هل هو لضرورة سياسية أم تحت ضغط اجتماعي، وفي تقديري هو ضرورة سياسية وأيضا نزولا على رغبة العراقيين الذين ما عادوا يتحملون أن تكون بلادهم حصرا مع إيران".

    تراجع الرهان على الكاظمي

    ويرى الخبير الاستراتيجي، أن العودة إلى العمق الاستراتيجي العربي هي مطلب من محركاته الظاهرة الاجتماعية ومن بعدها الظاهرة السياسية، مضيفا: "التقارب مع العمق العربي في تقديري هو لامتصاص نقمة جماهيرية ومناورة من قبل الكيانات السياسية على الرأي العام الذي بات ناقما على النظام السياسي عموما وعلى حلفاء إيران بشكل خاص، والكاظمي ليس مصدر رهان من الشارع، إدراكا من العراقيين بأن كل مخرجات سياسية عبر آليات المحاصصة تقدم مصالح الأحزاب على المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب العراقي".

    وأكد الشريفي، أن: "القناعات التي بدأت مع تسلم الكاظمي الحكومة اختلفت بشكل كلي، حيث أن الرأي العام الآن يجمع بمن فيهم من كانوا مؤيدين بالأمس للكاظمي باعتباره خيار أفضل لما هو موجود في المشهد السياسي، أصبحوا اليوم مقتنعين بأن الكاظمي يميل إلى الأحزاب ويلتف على إرادة الجماهير تحقيقا لرغبتهم، لذا نستطيع القول أن الكاظمي لا يعول عليه الشارع، وحتى الانتخابات القادمة ليست رهانا شعبيا بعد إقرار قانون الانتخابات ووضع عملية التقاسم الطائفي جغرافيا للعراق، فأدرك الجميع الحقيقة المسبقة بأن الانتخابات سيصبح وضعها بيد الإسلاميين وبالتحديد الإخوان المسلمين، سواء كان جناحهم السني (الحزب الإسلامي) أو الجناح الشيعي (حزب الدعوة) لم يعد مقبولا".

    انفجار قادم

    وتوقع الخبير الاستراتيجي "أن لا تكون هناك استجابة جماهيرية للانتخابات المبكرة طالما أن المشهد السياسي يسير في طريق الالتفاف على إرادة الجماهير، وبدأت آليات التداول السلمي للسلطة توظف سياسيا وليس وطنيا، حيث تم تفصيل قانون الانتخابات على مقاس الأحزاب الإسلامية ذات الانتماءات الإقليمية، وتم اختيار أعضاء المفوضية من نماذج تابعة للأحزاب وليست مستقلة، وفي نفس الوقت، الأحزاب ليست ميالة للتنازل عن غرورها وتعاليها على الشعب العراقي، ولا زالت مصرة على نفس توجهاتها السابقة سواء فيما يتعلق بالفساد أو الإرهاب، وبالتالي آليات التداول السلمي للسلطة غير مطمئنة، والمشهد القادم إما رفض أو عدم استجابة للانتخابات المبكرة".

    الحشد الشعبي ينتشر في سنجار
    © Sputnik . Nazek Mohamed
    لقاء هام يثبت اتفاق سنجار التاريخي شمالي العراق

    وحول مصير عملية التقارب مع الدول العربية في ظل المشهد الحالي قال الشريفي: "في الحقيقة الفعاليات والاتفاقات السياسية التي تجري مستوى العلاقات الخارجية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بوجود إرادة سياسية حرة مستقلة نزيهة تعمل وفق إطار الثابت الوطني، وهذه غير موجودة، لذلك إذا تحدثنا عن رغبة إقليمية للتقارب مع بغداد فقد تغلق الأبواب، لأن المفاتيح بيد الأحزاب والتي تتحكم في فتح وغلق مسارات التقارب في الوقت الذي تريد، لذلك لا نراهن كثيرا على الفعاليات التي تجري إدراكا منا بأنها رغبة للالتفاف وإظهار حسن النوايا أمام المجتمع الدولي الذي بات ضاغطا أيضا على المنتظم السياسي، وفي تقديري لا يوجد شىء مطمئن، لأن صانع القرار السياسي واهن ويمكنه التنصل عن التزاماته ولا يمتلك رصيدا جماهيريا، ومدعوم من أحزاب تتأثر بالتوازنات الإقليمية، ويمكن أن تقلب معادلة الاتفاقيات لصالحها".

    وأوضح الخبير الاستراتيجي أن: "هناك حالة إحباط لدى الرأي العام العراقي وأنه سيصل إلى مرحلة انفجار في ظل أزمة باتت تضرب في عمق خصوصية المجتمع، على سبيل المثال، تأخير رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والموظفين بسبب الأحزاب القابضة على موارد الدولة ولا ترغب في التنازل عنها لإعطاء حقوق المواطنين، وفي نفس الوقت الحكومة عاجزة عن انتزاع حقوق المواطن الذي يسرق من قبل الأحزاب، هذا العجز من جانب صانع القرار السياسي يجعل الشارع محبطا ويدرك أن الأحزاب التي لها امتدادات إقليمية هى الأقوى لأنها تمتلك المال والإعلام والسلاح، لذا أتوقع أن تشهد المرحلة القادمة حالة من التمرد على النظام السياسي تبدأ بمقاطعة الانتخابات وقد تنتهي بأعمال عنف غير مسيطر عليها". 

    إيران والقرار العراقي

    من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق بالخارجية العراقية الدكتور قيس النوري: "أصبح عراق اليوم ساحة تجاذب من قبل القوى الإقليمية، حيث تشهد علاقاته الخارجية تذبذب على حساب ثبات العلاقات وفق المصلحة الوطنية العراقية، وتمارس إيران سلوكا يديم التأزم السياسي في إطار لعبتها الإقليمية، خاصة تجاه القوى العربية ومنها النظام السعودي في إطار التنافس الاقليمي".

    وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "تحاول السعودية عبر وسائل متعددة سحب العراق من دائرة النفوذ الإيراني، لكن دون أن يدرك النظام السعودي شدة الارتباط العضوي بين نظام بغداد وطهران، مما يجعل من شبه المستحيل توصل بغداد إلى اتخاذ قرار بمعزل عن التأثيرات الإيرانية، وبما يلبي المصلحة الوطنية العراقية".

    وأكد النوري: "ليس في المنظور قدرة الكاظمي الذي هو ناتج عن حالة الارتباط مع إيران أن يوظف التوجه السعودي لصالح قرار مستقل، الكاظمي جزء من المكان الإيراني الفاعل في الشأن الخارجي، وكذلك السياسة العامة الداخلية للعراق، لهذه الاسباب لا اعتقد نجاح أي مسعى عربي دون معالجة لب الأزمة العراقية المتمثلة بالنفوذ الإيراني المتحكم في العراق".

    القوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتعتقل إنتحاريين قرب السعودية
    © Sputnik
    القوات العراقية تواصل ملاحقة الإرهابيين

    وخلال اجتماع مشترك أمس الأربعاء،أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى القيادتين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.

    وشدد بن سلمان على أهمية الاجتماع بين السعودية والعراق، لافتاً إلى أن الروابط بين البلدين "كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها"، وقال مخاطباً رئيس وزراء العراق إن "البلدين متجاورين، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق".

    وأشار بن سلمان، والكاظمي، إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك بلس".

    وشهد اللقاء استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تصب في صالح تعزيز العلاقات بين البلدين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة، وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.

    انظر أيضا:

    السعودية والعراق يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات
    القوات العراقية تدمر أنفاقا ومضافات تعود لـ "داعش"
    العراق نسعى لتكامل اقتصادي في المنطقة بالتعاون مع السعودية
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, إيران, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفنان التشكيلي البرازيلي، خورخي سيلفا روريز، يرسم قناعًا وقائيًا بناءا على طلب الزيون، حيث ينظر إلى صورة الرجل على هاتفه الخلوي، وبعمل في منزله في ريو دي جانيرو، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البرازيل، 10 نوفمبر 2020.
    واقعية وحسب الطلب... فنان تشكيلي برازيلي "يرسم" وجوها على الكمامات
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك