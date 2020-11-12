النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة أثارت غضبا واسعا في مصر

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل شاب متهم بإجبار والدته المسنة والقعيدة على الزحف على درج منزله.

وأكدت في بيان رسمي لها أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولا واسعا لمقطع يُظهر سيدة مسنة كأنها تُجبَّر على الزحف على أدراج عقار، واتهام نجلها بإجبارها على ذلك وإساءته إليها، وبعرض الأمر على النائب العام المصري، أمر بسرعة التحقيق لكشف حقيقة الواقعة".

وتابع البيان أن "التحقيقات الأولية تمكنت من تحديد السيدة ونجلها، فاستدعتهما "النيابة العامة" لسؤالهما، فنفت السيدة اتهام نجلها بأي اتهام، مؤكدة حُسنَ رعايته لها وإحسانَه إليها وإقامتَها معه منذ 25 عاما، وأن المقطع صوّره نجلها لها في غضون سبتمبر/ أيلول عام 2019 خلال محاولتها بإرادتها الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى بذات العقار، وذلك ليرسله إلى شقيقته المقيمة خارج البلاد لتطمئن على حالتها".

وأضاف البيان أن "الابن أكد ذات الأقوال منكرا ما نُسب إليه من اتهام، نافيا علمه بشخص من نشر المقطع، فأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله".

وسبب المقطع المصور الذي يبين زحف السيدة المسنة سخطا واسعا، وسط مطالبات بسرعة إلقاء القبض على الابن ومناشدة المنظمات الخيرية والإنسانية بإيواء السيدة ورعايتها.

وعقب فحص الفيديو، اتضح أن الحادثة وقعت في قرية كفر أبو نجم التابعة لمدينة أبو حماد، وأن السيدة المسنة تدعى فكرية مصطفى البهواشي ونجلها يدعى سعيد.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الابن فجر اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

لكن الأم قالت باكية إن ابنها قام بتصوير الفيديو على سبيل المزاح منذ 8 أشهر، ونظرا لخلافات بينه وبين شقيقته وتدعى منى قامت الأخيرة بنشر الفيديو انتقاماً منه مطالبة بالإفراج عنه.

وذكرت الأم أنها تقيم مع نجلها منذ وفاة والده، وأنه ساعدها في تأدية العمرة وفريضة الحج أكثر من مرة.

من جهته قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، قام بتشكيل لجنة لفحصه.

وأوضح أن الواقعة صحيحة وأن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على الشاب ويجري حالياً استجوابه.