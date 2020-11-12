تسجيل
18:53 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ملتقى الحوار السياسي الليبي

    مصادر رسمية: بعض النقاط تهدد بنسف ملتقى الحوار الليبي بتونس

    © Sputnik . sputnik
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1047156111_0:0:2049:1153_1200x675_80_0_0_f6266aed16cf6bc7c54f40879bf1b0c3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011121047170054-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-/

    كشف مشاركون في مشاورات ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس للجنة الـ 75 التي تناقش الخريطة السياسية خلال الفترة الانتقالية، عن وجود خلافات عدة ما زالت لم تحسم بعد، وأن بعض النقاط تهدد بنسف الملتقى بشكل كامل.

    وتتمثل أبرز النقاط الخلافية في الإبقاء على لجنة الـ 75 بعد أعمال الملتقى، كجسم شرعي مماثل للأعلى للدولة والبرلمان، وهو ما آثار اعتراض أعضاء البرلمان وكذلك الأعلى للدولة.

    ملتقى الحوار السياسي الليبي
    © Sputnik . sputnik
    خلافات حول الأسماء… تواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي لليوم الثالث على التوالي

    سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية للدستور، قال إن: "فكرة إنشاء ملتقى سياسي من قبل البعثة ويتولى البت في قرارات هي من صلب عمل هيئات منتخبة كمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي فكرة غير صائبة، وقد تثير الكثير من الإشكاليات".

    وأكد كشلاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ترفض هذه الخطوة وكذلك الأعلى للدولة والبرلمان.

    وأوضح مشاركون في الملتقى لـ"سبوتنيك"، أن: "البعثة الأممية تسعى لشرعنة لجنة الحوار من أجل تمرير الاتفاق، وتفادي أزمة عدم التوافق بين الأعلى للدولة والبرلمان".

    من جانبه النائب محمد معزب (من الأعلى للدولة) قال إن: "لجنة الـ 75 ستستمر لنهاية المرحلة التمهيدية لعجز الجسمين للوصول لتوافق في العديد من القضايا".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن: "ما يجري من عدم انضباط للوضع على الأرض في خط سرت الجفرة يهدد بنسف العملية السياسية برمتها، وخاصة أن هناك قوى مؤثرة في المنطقة الغربية لن تقبل بالتجاوزات على الأرض في تلك المنطقة".

    وأكدت مصادر برلمانية رفض البرلمان للجسم الجديد المتمثل في لجنة الـ 75، وأن هذه النقطة لن يمررها الأعضاء من البرلمان في الملتقى.

    ورأت المصادر أن استحداث مثل هذه اللجنة سيزيد من تعقيد الأمر بشكل كبير ويشتت القرار ويعرقل التوصل إلى أي تسوية نظرا لتعدد الأجسام السياسية في هذه الحالة.

    ويرى مراقبون أن المسائل المطروحة أمام منتدى الحوار الليبي الراهن في تونس ليست جديدة تماماً، ولكن الجديد الأبرز قد يكون انعقاد الحوار بين 75 شخصية من ممثلي مختلف أطياف المجتمع الليبي، تعهدوا أيضا بالامتناع عن إشغال أي مناصب سياسية في إطار الحل.

    ويشارك في فعاليات الحوار 75 شخصية يمثلون البرلمان والمجلس الاستشاري، وشخصيات سياسية بهدف الوصول إلى حلول لتوحيد المؤسسات السياسية، وإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية أقصاها 18 شهرا.

    انظر أيضا:

    هل ينجح ملتقى الحوار الليبي في تونس في توحيد الفرقاء؟
    خلافات حول الأسماء… تواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي لليوم الثالث على التوالي
    حوار تونس: اتفاق ليبي على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الليبية, تونس, الحوار الليبي - الليبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفنان التشكيلي البرازيلي، خورخي سيلفا روريز، يرسم قناعًا وقائيًا بناءا على طلب الزيون، حيث ينظر إلى صورة الرجل على هاتفه الخلوي، وبعمل في منزله في ريو دي جانيرو، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البرازيل، 10 نوفمبر 2020.
    بالصور.. واقعية وحسب الطلب.. فنان تشكيلي برازيلي "يرسم" وجوها على الكمامات
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك