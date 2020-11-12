مساعدات روسية لأهالي بلدات سورية شرق نهر الفرات

حيث تم استهداف الأسر الاكثر احتياجا في بلدتي خشام ومظلوم وتم توزيع أكثر من 800 سلة غذائية على الأهالي تضمنت مواد غذائية وحليب أطفال.

وأكدت مصادر محلية من بلدة مراط لـ "سبوتنيك" أن مركز المصالحة الروسي مستمر بالتوزيع على قرى (الحسينية– حطلة– الصالحية– مراط– خشام– الطابية) بشكل دوري منذ أن تم تحرير المنطقة من تنظيم داعش أواخر عام 2017، كما يسهم المركز في تقديم العديد من الخدمات إضافة إلى توزيع الأدوية بشكل دوري على الأهالي في المنطقة.