الصحة المصرية تحدد أكثر المحافظات التي تفشى فيها فيروس كورونا

كشفت السلطات المصرية، اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني عن أكثر المحافظات التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن محافظة الإسكندرية، هي أكثر محافظة في مصر، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا في كل البلاد.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن تصريحات الوزيرة جاءت خلال اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع عدد من قيادات محافظة الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال مجاهد "محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية".

وتابع بقوله "الوزيرة وجهت بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، والاتفاق على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى."

ووجهت وزارة الصحة بضرورة التأكد من جاهزية المستشفيات، وتوفير كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية لرفع كفائتهم.