التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة ثانية مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية

أعلنت التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ثانية مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة، وذلك بعد ساعات من إطلاق الجماعة طائرة مماثلة.

وذكرت قناة "العربية" أن: التحالف اعتراض طائرة مسيرة ثانية مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.

التحالف: اعتراض طائرة مسيرة ثانية مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 12, 2020

​وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم، قال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها باتجاه المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.https://t.co/tAveAdUJHI#واس_عام pic.twitter.com/OFG4BxP5tj — واس العام (@SPAregions) November 11, 2020

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.