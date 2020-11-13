مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية يبدأ جولة شرق أوسطية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وإسرائيل في الفترة من 14 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "يناقش كوبر في الإمارات العربية المتحدة يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي موضوع تعزيز التعاون في المجال الأمني، وقضايا الفرص الجديدة للتفاعل على خلفية "القرار التاريخي" لدولة الإمارات بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

ولفت البيان إلى أن كوبر، "سيناقش في المملكة العربية السعودية يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر التعاون في مجال الأمن والتجارة والدفاع".

وفي البحرين يومي 19 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، "سيهنئ الدبلوماسي كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفقا لاتفاقيات إبراهيم، وسيناقش توسيع التعاون في ضمان الأمن البحري والتجارة في المنتجات الدفاعية".

وسينهي كوبر، الجولة في إسرائيل يومي 20-22 نوفمبر، حيث يبحث التعاون بين البلدين في المجال الأمني ​​وشبكة الشراكة الإقليمية الموسعة لإسرائيل بعد إبرام صفقات السلام.