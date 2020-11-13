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    للمرة الأولى في مصر... انطلاق منظومة غير مسبوقة

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    أعلن وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، بدء العمل بمنظومة جديدة للمرة الأولى في مصر.

    وكشف الوزير انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعدها، يوم الأحد المقبل، الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

    القاهرة، مصر يوليو 2020
    © REUTERS / Ahmed Fahmy
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    وقال الوزير إن "هذه المنظومة تعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يساهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم".

    وأشار إلى أن "الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي".

    وأوضح وزير المالية أن "مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربي، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية".

    وتابع وزير المال أن "منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي".

    وأضاف أن "وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية ستقيمان هذا الشهر احتفالية كبرى لتكريم اللشركات التى نجحت فى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها فى الوقت المحدد لها"، موجها الشكر للمجتمع الضريبي والشركات التي ساهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألوا جهداً لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.

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