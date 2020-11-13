حكومة الصحراء الغربية تتهم الجيش المغربي بنسف وقف إطلاق النار

أعلنت حكومة الصحراء الغربية، اليوم الجمعة، أن الجيش المغربي أقدم على فتح ثلاث ثغرات شرق الثغرة التي وصفتها بـ"غير الشرعية" في منطقة الكركات.

وجاء في بيان الحكومة: "اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 في الساعات الأولى من الفجر أقدمت دولة الاحتلال المغربي على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار وذلك بإقحامها مجموعة من البلطجية بزي مدني في هجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثغرة الكركرات غير القانونية وفي نفس الوقت أقدمت على ما هو أخطر بكثير وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثغرة من أجل الالتفاف على المنطقة وتطويقها"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتابع البيان: "هذا الفعل الدنيء واليائس تصدى له جيش تحريرنا الشعبي المغوار في الوقت الذي تصدى فيه مناضلونا ومناضلاتنا للبلطجية، بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب المفروضة على شعبنا ومعها وبدأنا مرحلة جديدة وحاسمة من كفاح شعبنا الأبي المدافع عن حقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة".

وختم البيان: "وعليه فإن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تدعو كافة أفراد الشعب الصحراوي إلى الوقوف وقفة رجل واحد بالحزم المطلوب والشجاعة المعهودة ردا على العدوان الغاشم واستكمال تحرير الوطن المحتل بكل ما يقتضي ذلك من تضحيات وعطاء على طريق الشهداء الأماجد".