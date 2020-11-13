الحريري يجري اتصالين هاتفيين مع قادة البحرين

أجرى رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

في الاتصال الأول، وبحسب تغريدة أولى على "تويتر"، قدم الحريري، تعازيه بوفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

أما خلال الاتصال الثاني، وفقا لتغريدة أخرى، أكد الحريري متانة وعمق العلاقات التاريخية بين لبنان والبحرين.

وخلال الاتصال مع ملك #البحرين، أكد الرئيس الحريري على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين #لبنان والبحرين. (٢/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) November 13, 2020

وأمس الخميس، وصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى الأراضي البحرينية.

يذكر أن الديوان الملكي البحريني أعلن، صباح الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.