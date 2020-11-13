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    ذكرى إعلان داعش لخلافته في العراق

    باحث: "داعش" تمكن من إعادة الهيكلة واستقطاب عناصر جديدة

    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    قال الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة، حسن أبو هنية، إن "تواجد تنظيم داعش الإرهابي يأتي ضمن نتائج فشل الأنظمة العربية وبالتالي له قدرة على الاستقطاب والتجنيد بشكل أو بآخر".

    ولفت أبو هنية، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "التنظيم منذ بداية 2020 ومع وجود وباء كورونا ضاعف من هجماته سواء في مناطق وجوده بالعراق وسوريا أو باقي الولايات الخارجية في أفريقيا أو أفغانستان".

    الشرطة السعودية
    © AFP 2020 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية
    وأوضح أن "التنظيم مؤخرا بدأ في تنظيم هجمات عن طريق ذئاب منفردة أو بعض المجموعات نفذها في فرنسا والنمسا خاصة بعد الرسوم المسيئة وكذلك ما حدث في السعودية بعدما أصدر التنظيم منذ عدة أيام بيانا للناطق باسم داعش أبو حمزة القرشي وتوعد فيه السعودية بشكل خاص والخليج عموما نتيجة عمليات التطبيع مع إسرائيل".

    وأشار أبو هنية إلى أن "العمليات التي بدأ التنظيم ينشط بها توضح أن التنظيم تمكن من إعادة الهيكلة واستقطاب عناصر جديدة"، مشددا على أن ما يخدم داعش هي الظروف في العالم العربي".

    وأضاف أبو هنية أنه: "لم يتم القضاء على التنظيم بشكل مطلق رغم ادعاءات الرئيس ترمب بالقضاء على التنظيم مئة بالمئة وكذلك إعلانات متكررة بالعراق وسوريا لذلك بدأ يعيد هجماته خارجا ولا زال يملك أكثر من 15 ألف مقاتل في العراق وسوريا ومخزون مالي كبير بحسب تقاير من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".

    وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد قال إن المملكة ستواصل "الضرب بيد من حديد" كل من يهدد أمنها واستقرارها.

    وجاء التحذير، بعدما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدة وأوقع إصابات. ووقع الانفجار أثناء مراسم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى شاركت فيها سفارات أجنبية، وقال التنظيم الارهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) إنه كان يستهدف القنصل الفرنسي في السعودية على خلفية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.

    على صعيد آخر  قالت الشرطة الهولندية إن مجهولين أمطروا السفارة السعودية في هولندا بوابل من الأعيرة النارية دون أن يُصاب أحد في الواقعة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في الحادث وهو رجل في الأربعين من عمره ويخضع للتحقيق.

    وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار وإنه لم يتضح بعد المسؤول عنه. وأدانت السفارة في بيان ما وصفته "بالهجوم الجبان" ودعت المواطنين السعوديين في هولندا إلى توخي أقصى درجات الحذر.

    انظر أيضا:

    القوات العراقية تدمر أنفاقا ومضافات تعود لـ "داعش"
    "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية
    القبض على إرهابي من "داعش" شمالي العراق... صور
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