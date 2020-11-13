تسجيل
15:01 GMT13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات حكومة الوفاق

    كيف تؤثر الاتفاقية العسكرية بين الدوحة والوفاق على مسار التسوية في ليبيا؟

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104031/93/1040319331_0:165:3286:2014_1200x675_80_0_0_83a8603498a443b3ccb10b905c01088a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011131047181832-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    رغم كل التقدم الحاصل على الساحة الليبية في مسارات التسوية العسكرية والسياسية، إلا أن ثمة تخوفات تسيطر على المشهد.

    الإشادة من الأمم المتحدة والدول الفاعلة بالتقدم على المستوى العسكري، وملتقى الحوار المنعقد في تونس يقابل بتخوفات وتحذيرات من العودة للانقسام ونقطة الصفر مرة أخرى.

    قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
    © AFP 2020 / ABDULLAH DOMA
    إعلام: الجيش الوطني الليبي ينفي التفاوض مع حكومة الوفاق الوطني

    خطوة جديدة أقدمت عليها حكومة الوفاق، حيث وقعت وزارة الدفاع التابعة لها مع وزارة الدفاع القطرية "اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية".

    الاتفاقية أثارت العديد من التساؤلات، حول التوقيت، خاصة أن المجتمعين في الملتقى بتونس يفترض أن يشكلوا حكومة جديدة.

    النقطة الأخرى التي تضمنها الاتفاق العسكري هو تعليق العمل بأي اتفاقيات وقعت خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح التساؤل الأهم حول مدى إمكانية تنفيذ ما يتفق عليه بين الأطراف، في ظل توقيع اتفاقيات جديدة؟.

    الدكتور علي الهيل المحلل السياسي القطري، قال إن الاتفاقية الموقعة بين قطر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا تعني أن التنسيق بين الجانبين موجود منذ فترة.

    وأضاف الهيل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوقيع سيعزز العمل بين الجانبين، خاصة أن قطر تتعامل مع الحكومة المعترف بها دوليا.

    يرى الهيل أن الخطوة تدعم المفاوض السياسي وتدعم المسار السياسي، حيث أن تأثيراتها إيجابية على مسار الحوار السياسي المنعقد في تونس.

    نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ
    © REUTERS / DARREN ORNITZ
    قطر وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني

    وحول آلية تطبيق الاتفاقية أوضح الهيل أن قطر تطلع إلى حكومة وطنية تحكم كل الليبيين، وأن قطر تدعم الشعب الليبي في الشرق والغرب.

    وأشار إلى أن قطر لا تسعى لوضع أي عراقيل أمام العملية السياسية في ليبيا، إلا أن الجانب الآخر يضرب بكل الرؤى حول التسوية عرض الحائط.

    الداخل الليبي يرى أن الاتفاقية تعني عدم الاعتراف بما اتفقت عليه اللجنة العسكرية، وخاصة البرلمان في الشرق، إلا أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة المساند لحكومة الوفاق لهم رؤية مغايرة لأعضاء البرلمان.

    النائب عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة (المساند لحكومة الوفاق)، قال إنه إذا ما توفر مبدأ احترام سيادة الدول، وحقها في أن تبرم أي اتفاق وفق تقديرها لمصالحها فإن ذلك لن يؤثر على أي موقف للأطراف المتحاورة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن اتفاقية المياه الإقليمية بين ليبيا وتركيا حققت مصلحة لدولة ليبيا في استرداد ما كان مسلوبا منها، وما إلى ذلك من اتفاقيات تقدر الدولة فيها مصلحتها.

    بعض التخوفات لدى شريحة من الليبيين تشير إلى أنه في ظل استمرار الانقسام سيذهب كل طرف إلى حليفه ليوقع معه ويعقد المزيد من الاتفاقيات، وأن الحل الأمثل في عودة الدولة موحدة والتعامل مع كل الدول بشكل رسمي ذات سيادة كاملة على التراب الليبي.

    في الإطار قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن توقيع الاتفاقية هو متوقع في ظل انقسام الدولة الليبية، حيث يسعى كل طرف للتعاون مع حلفاءه.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأغلبية تتمنى أن توحد الدولة الليبية وأن تكون أي اتفاقيات بين الدولة الليبية وكل دول العالم في الإطار الطبيعي خاصة أن ليبيا ليس لها أي أعداء.

    بيان الاتفاقية 

    وقعت الاتفاقية خلال اجتماع بين وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع المفوض بالحكومة الليبية بطرابلس، صلاح الدين النمروش، أمس الخميس، حسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

    الشرطة الليبية في مصراتة، ليبيا 1 أبريل  2020‎
    © REUTERS / AYMAN AL-SAHILI
    مكتب غوتيرش: اللجنة العسكرية الليبية "5 + 5" تستأنف أعمالها اليوم
    وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع أيضا "استعراض العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها".

    ووصل النمروش إلى الدوحة، الخميس، في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

    وحضر الاجتماع السفير الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، والوفد المرافق للوزير الليبي.

    وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، اليوم الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها اتفقت على فتح طريق ساحلي، وإخلاء منطقة تماس بين مقاتلين.

    وجاءت القرارات خلال اختتام اللجنة العسكرية "5+5" اجتماعها في مدينة سرت اليوم الخميس.

    واتفقت اللجنة في تنفيذ المرحلة الأولى على تأمين الطريق الساحلي بما يسمح بمرور المواطنين بشكل آمن.

    الإضافة إلى أعداد آليات وخطوات لنزع الألغام ومخلفات الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة وإخلاء خطوط التماس من المقاتلين ورجوعهم إلى طرابلس وبنغازي.

    وبناء على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العسكرية "5+5" بحضور مندوب بعثة الأمم المتحدة الأمني "تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية للوفديين 5+5، كخطوة أولى على فتح الطريق الساحلي، وكل ما يستلزم لتأمين حركة سهلة للمدنيين على هذا الطريق المهم، وذلك بالبدء بأخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور أمن للمواطنين، ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة بأعداد آليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة في نزع الألغام والمخلفات الحرب المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق ومن مساحات محددة في هذه مرحلة".

    أبرز التفاهمات التي توافق عليها طرفا الصراع الليبي
    © Sputnik
    أبرز التفاهمات التي توافق عليها طرفا الصراع الليبي

    انظر أيضا:

    إعلام: الجيش الوطني الليبي ينفي التفاوض مع حكومة الوفاق الوطني
    تعليق الجيش الليبي على اتفاق قطر وحكومة الوفاق
    قريبا إلى موسكو... حكومة الوفاق الوطني الليبية تطلق سراح المحتجزين الروس
    قطر وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني
    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق الوطني, تشكيل حكومة الوفاق, حكومة الوفاق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا
    رائعة من جميع الجهات... ناطحة السحاب "لاختا سنتر" الروسية تفوز بجائزة "ناطحة سحاب لهذا العام"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك