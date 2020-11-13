مصر تدين استهداف "أنصار الله" للسعودية بزورقين مفخخين

أدانت مصر الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، ضد المملكة العربية السعودية باستخدام زورقين مفخخين.

وأصدرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن اندلاع حريق في خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية في جازان، وذلك في أعقاب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الزورقين في جنوب البحر الأحمر".

وتابع البيان "شددت مصر على رفضها التام وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدة على تضامن مصر مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب".

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت، اليوم الجمعة، اندلاع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان وذلك بعد تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما جماعة "أنصار الله".

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن الحريق اندلع في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، لافتا إلى عدم وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المصدر في تصريحه إدانة المملكة للهجوم وأن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية".