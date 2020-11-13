إشتية: زيارة بومبيو لمستوطنة بساغوت تمثل شرعنة للاستيطان

استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، عزم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي رام الله والبيرة الأسبوع المقبل.

رام الله- سبوتنيك. واعتبر إشتية أن هذه الزيارة تمثل سابقة خطيرة تخرق القانون الدولي والقرارات الأممية.

وقال رئيس الوزراء: "إن هذه الزيارة لمستوطنة مقامة على أراضي لملاك فلسطينيين في مدينة البيرة استولى عليها الاحتلال، تمثل شرعنة للاستيطان ، وضرباً للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها.

وتابع: "إن انتقاد الاحتلال وإجراءاته غير القانونية وتحميله مسؤولية استمرار معاناة شعبنا ليس "لا سامية" بل وقوفا إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير المصير".

وجاءت تصريحات إشتية خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البلغاري وزيرة الخارجية ايكاترينا زاهاريفا.

ودعا إشتية الوزيرة البلغارية زاهاريفا إلى انخراط بلادها عبر الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأميركية الجديدة، لإيجاد مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.

وأكد إشتية على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدولية.

وبحث إشتية مع الوزيرة البلغارية تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع فلسطين في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والشباب والرياضة.

من ناحيتها أكدت زاهاريفا عمق العلاقة الثنائية بين بلغاريا وفلسطين ودعمها لحل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في المنطقة واستعداد بلادها للعب دور لإحراز تقدم في العملية السياسية.