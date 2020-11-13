مهاجرة غير شرعية تفقد طفلها بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية.. فيديو

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، مقالا عن مقتل 74 مهاجرا جراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية، بينهم طفل صغير بعمر الـ6 سنوات غرق تحت أنظار أمه.

وأوضحت الصحيفة أن"74 شخصا لقوا مصرعهم بعد تحطم قاربهم اليوم قبالة سواحل مدينة الخمس في ليبيا بينهم طفل صغير في السادسة من عمره غرق تحت أنظار أمه التي نجت من الحادث".

ويظهر مقطع الفيديو، الأم وهي في حالة انهيار تام على سطح القارب، وهي تصرخ: "فقدت طفلي، أين طفلي!".

وتابعت الصحيفة: "إن القارب كان يحمل 120 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتمكن خفر السواحل وصيادون من إنقاذ 47 شخصا، بينما تم حتى الآن انتشال 31 جثة، في حين تستمر عملية البحث عن بقية المفقودين".

وهذا هو ثامن حادث غرق لقوارب تحمل مهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتفيد بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بمقتل 20 ألف شخص في المنطقة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.