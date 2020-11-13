تسجيل
18:58 GMT13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البنايات الآيلة للسقوط في تونس

    محكمة المحاسبات... قنبلة تفجر نزاهة الانتخابات التونسية

    © Sputnik . Mariem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/04/1044760427_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_7f051deed5d7b87eb2201121779d7616.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011131047184684-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-/

    أسال التقرير الصادر حديثا عن محكمة المحاسبات حبر الانتقادات في تونس بشأن نزاهة الحملات الانتخابية البرلمانية والرئاسية لسنة 2019، والذي أثبت وجود عدة تجاوزات ارتكبها المرشحون، تراوحت بين التمويل الأجنبي والتلاعب بموارد الحملات واستغلال الإشهار السياسي زمن الصمت الانتخابي.

    وبيّن التقرير الرقابي الذي تصدره دائرة المحاسبات مع نهاية كل دورة انتخابية، وجود مفارقات بين التمويل الذاتي للمرشحين وبين الأموال المصرح بها لدى وزارة المالية، شملت أسماء مثل النائب "الصافي سعيد" والمرشح الرئاسي السابق "حاتم بولبيار".

    أحزاب كبرى متورطة

    وتضمن التقرير أسماء قياديين بارزين في الأحزاب السياسية الكبرى الفاعلة في المشهد السياسي، على غرار رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية "نبيل القروي" الذي أبرم وفقا لنص التقرير عقدا مع مؤسسة أجنبية بقيمة 2.85 مليون دينار أي ما يعادل 1.04 دولار وحوّل ما قيمته 427.5 ألف دينار أي ما يعادل 155.50 منها إلى حساب بالخارج غير مصرح به لدى البنك المركزي يعود لزوجته والذي تم استخدام جزء منه في الإنفاق على حملته الانتخابية.

    علم تونس
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
    التعليم العالي التونسية تعيد الدراسة في الجامعات بداية من هذا التاريخ

    كما ورد في التقرير أن حركة النهضة "قامت بإبرام عقود مع شركة للدعاية والضغط بدأ العمل بها منذ سنة 2014، وإبرام عقد تكميلي في ديسمبر 2019 بقيمة 187 ألف دولار".

    وشملت الاستعانة بالدعاية الأجنبية أيضا ائتلاف "عيش تونسي" الذي أبرم عقدا مع شركة أمريكية من ماي إلى أكتوبر 2019، بمبلغ قدر بـ 15 ألف دولار أميركي شهريا.

    ووردت أسماء كل من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو والأمين العام السابق لحزب التيار محمد عبو والمرشحين الرئاسيين السابقين سليم الرياحي ونبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي ضمن الشخصيات الانتخابية التي استعملت الاشهار السياسي عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية بشكل مخالف للقانون.

    معطيات غير مؤكدة

    وتعقيبا على الاتهامات التي طالت رئيس حزبه، قال الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون لـ "سبوتنيك"، إن هذا التقرير هو أولي وأن البت فيه مازال يخضع للإدلاء بالوثائق والإفادات حسب مبدأ المواجهة القانونية. وأضاف أن القرار النهائي يأتي دائما من السلطات القضائية المختصة أي القضاء العدلي.

    وتابع "حزب قلب تونس ليست له أي تمويلات خارجية وهو غير معني كليا بالعقد الذي تحدث عنه رئيس محكمة المحاسبات والدليل أن رئيس الحزب نبيل القروي كان معتقلا وتحت تقييد حرية التنقل أثناء فترة الحملة الانتخابية".

    رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي يعلن تشكيل حكومته
    © Sputnik . Mariem Gdira
    الحكومة التونسية: آلية حل أزمة الكامور ستعمم على كافة الولايات دون استثناء

    واعتبر جبنون أن بعض القوى السياسية المعارضة في البرلمان وخاصة حزبيْ التيار الديمقراطي والشعب سعت إلى توظيف معطيات غير نهائية لإصدار أحكام وإلقاء التهم جزافا وإحداث جو من التشويه والبلبلة داخل البرلمان بهدف إسقاط حكومة المشيشي وإنهاء مسار التكاتف الحكومي الذي بدأ يعطي بعض الإشارات الإيجابية، ردا منهما على إقالة حكومة إلياس الفخفاخ والخروج من دائرة الحكم.

    تزييف للناخبين

    وانتقد الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس تغاضي التقرير عن ذكر بعض الصفحات الممولة من الخارج والتي أثرت على أصوات 3 ملايين ناخب تونسي، ملمحا إلى ناخبي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي بلغ عدد المصوتين له خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2.7 مليون ناخب.

    وتابع أن هذه العملة تشبه إلى حد بعيد عملية "كامبريدج أناليتيكا" التي تم استخدامها خلال الانتخابات الأمريكية في 2016، قائلا "هذه عملية تزييف أدت إلى التأثير على النتائج النهائية للانتخابات التونسية".

    وأكد جبنون أن حزبه سيتولى رفع قضايا لدى المحاكم حتى يقع الكشف عن كل هذه الملابسات والأطوار وللإجابة عن سؤال من يقف وراء هذه الصفحات ومن يمولها ومن سعى إلى التدخل في نتائج الانتخابات؟

    بعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟
    © Sputnik
    الغنوشي: نعمل على توفير أغلبية برلمانية لتغيير النظام الانتخابي في تونس

    قضية عدلية في الأفق

    وأعلنت في وقت سابق مجموعة من الأحزاب السياسية في بيان مشترك، نيتها تقديم قضية عدلية "لتتبع كل من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقره القانون الانتخابي التونسي وإنارة الرأي العام بكل المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية".

    وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن حزبه سيحرص على تطبيق القانون وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم الانتخابية الخطيرة من العقاب، ومعاقبتهم قضائيا وسياسيا بأن لا يكون لهم مستقبل في الحياة السياسية في المرحلة القادمة.

    وقال حمدي إن عددا من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة بقضية عدلية لتتبع مسار التجاوزات الواردة في تقرير محكمة المحاسبات، معتبرا أن مخرجات انتخابات 2019 أصبحت لاغية قائلا إن "ما بني على باطل فهو باطل".

    تغيير النظام الانتخابي والسياسي

    واعتبر حمدي أن المشهد السياسي الراهن الذي تحكمه لوبيات المال والتهريب والإرهاب هو نتاج طبيعي للأموال الفاسدة التي ضخت خلال الحملات الانتخابية خدمة لمصالح أطراف خارجية وداخلية وللطرق غير القانونية التي استخدمها الناخبون خلال الانتخابات.

    مقابر مسيحيو تونس
    © Sputnik . Mariam Gidera
    مسيحيو تونس يحيون "عيد الأموات" في مقبرة تحمل آيات قرآنية

    وقال حمدي "إذا كانت هناك نية لإنقاذ الحياة السياسية في تونس، فيجب إحداث تغيير جذري في النظام السياسي والانتخابي الذي أفرز سياسيين بنوا مخططاتهم على الحسابات الحزبية الضيقة عوضا عن المصلحة الوطنية".

    وأشار إلى أن منظومة الفساد لم تسقط بعد انتخابات 2011، وإنما استمرت مع تغيير في المواقع التي استبدل فيها التجمعيون بأحزاب أخرى على غرار حركة النهضة التي تتقاسم اليوم السلطة مع المافيا الاقتصادية والسياسية ممثلة في رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تعلقت به قضايا فساد وتبييض أموال وائتلاف الكرامة الذي يمثل منتسبوه نماذج للمهربين والإرهابيين.

    ويرى حمدي أنه على الرغم من أهمية هذه التقارير الصادرة عن هيكل قضائي مستقل وخطورة مضامينها إلا أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب سيحول دون وضع حد لمثل هذه الجرائم الانتخابية التي تتكرر مع حلول كل استحقاق انتخابي.

    ويذكر أن جمعية القضاة التونسيين قد دعت أمس النيابة العمومية للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي بفتح تحقيقات جدية بخصوص الجرائم الانتخابية الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصة المتعلقة بالتمويلات الأجنبية للانتخابات وإعلام الرأي العام بمخرجاتها ضمانا للمساءلة والحد من الإفلات من العقاب وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.

    انظر أيضا:

    حوار تونس: اتفاق ليبي على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا
    التعليم العالي التونسية تعيد الدراسة في الجامعات بداية من هذا التاريخ
    بسبب خلاف كروي... هجرة جماعية من مدينة تونسية
    الكلمات الدلالية:
    تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسابق دراجات نارية الملقب بـ المتهور الكابتن شيفام سينغ (وسط) من فريق تورنادو للدراجات النارية التابع للقوات المسلحة الهندية، يخرج من النار المشتعلة فيه أثناء ركوب دراجته عبر نفق من النار، أثناء محاولة لتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في بنغالور 10 نوفمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    كيف تتصرف أثناء الزلزال
    كيف تتصرف أثناء الزلزال
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك