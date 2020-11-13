مصدر عسكري: مصرع 3 جنود أتراك بانفجار لغم كانوا يزرعونه شرقي سوريا

أكدت مصادر عسكرية سورية لمراسل "سبوتنيك" مقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم زراعته على خطوط التماس مع الجيش العربي السوري بريف الحسكة الشمالي، فيما أسفر اشتباك بين مسلحين موالين للجيشين التركي والأمريكي في المنطقة، عن مقتل 16 من الطرفين.
وأضافت المصادر بأن الجنود الأتراك الثلاثة قتلوا، ظهر اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أثناء زراعة ألغام في المنطقة القريبة من النقطة التركية في قرية باب الفرج الواقعة بين بلدتي أبو رأسين وتل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة.
وتشهد نقاط التماس بريف محافظة الحسكة السورية الشمالي الغربي عمليات عسكرية واشتباكات و قصف شبه يومي.
وفي السياق نفسه، قتل 16 مسلحا من الميليشيات "الكردية" و"التركمانية" المواليتين للجيشي الأمريكي والتركي على التوالي، في اشتباكات مسلحة بين الطرفين جرت في محيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي اليوم الجمعة.
وقالت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة بأن "الاشتباكات بين الطرفين، جاءت بعد عملية تسلل لمسلحين من تنظيم "قسد" الموالي للأمريكي في قرية أم شعفة على محور تل تمر بريف رأس العين الجنوبي الشرق".
وأضافت المصادر أن "مسلحي ما يسمى (فرقة السلطان مراد) الخاضعة للجيش التركي، تمكنوا من صد الهجوم، بعدما نجحوا باستهداف سيارة لهم بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل 14 عنصر من "قسد".
ولفتت المصادر أن "مسلحين من تنظيم (فرقة السلطان مراد)، قتلا خلال العملية في قرية أم شعفة".
وكان قصف الجيش التركي والفصائل " التركمانية " تسبب بقطع الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو رأسين بريق الحسكة الشمالي الغربي ،بعد استهداف الريف الغربي للبلدة بقذائف المدفعية والهاون.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)