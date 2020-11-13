ليبيا... الاتفاق على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أعلنت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.

وأشارت ويليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية "5+5"، وحددوا ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن المشاركين اتفقوا على أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية يوم 24 ديسمبر 2021.

وكانت اللجنة المشتركة قد اتفقت على فتح طريق ساحلي وإخلاء منطقة التماس بين المقاتلين.

وتهدف المحادثات، التي عقدت في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى "دفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، والبناء على التقدم الذي تم إحرازه الأسبوع الماضي في غدامس"، نقلا عن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".