الديوان الملكي السعودي يوجه اتهاما هو الأول من نوعه لـ"حزب الله" و"أنصار الله"

وجه مستشار الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله بن محمد المطلق، "اتهاما" هو الأول من نوعه، إلى "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

واتهم عبد الله المطلق، خلال حديث تليفزيوني، "حزب الله" اللبناني و"الحوثيين" بتهريب المخدرات إلى السعودية، محذرا منهم، وقال: " حماية أبنائنا من الانحراف مسؤوليتنا، لأنهم أمانة في أعناقنا"، مشددا على خطورة "الانحرافات الفكرية"، وذلك حسب وكالة "سبق" السعودية.

وأكد أنه "من الضروري جدا حماية الشباب من الانحرافات التي يزينها لهم دعاة الشر والضلال، ومن خطورة آفة المخدرات التي يقوم بتهريبها إلى السعودية أعداء المملكة من حزب الله أو الميليشات الحوثية، ويستهدفون الشباب السعودي لإفسادهم".

وطلب مستشار الديوان الملكي، من الأهالي السعوديين "الحديث مع أبنائهم، والحوار، والمصارحة، والمناقشة، وضرب الأمثال بمصير المخدوعين والمغرر بهم، وتوعيتهم بالمندسين ومنتحلي الأسماء في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، والذين يكتبون بأسماء سعودية وهمية، القحطاني، العتيبي، المطيري، الدوسري، إنما هم عملاء لمخابرات أجنبية، ويريدون الإيقاع بشباب هذا البلد".

وأضاف بالقول: "من الانحرافات الأخلاقية محبة الفساد وعشق صفات المنحرفين، وتمني الوصول إلى الفواحش والمنكرات، والتي وقعت لبعض شبابنا، حتى أن بعض شبابنا وبناتنا، وهم قليل والحمدلله، تركوا هذا البلد وخرجوا إلى بلاد الفساد يظنون أن هناك حرية، ولقد رأيناهم يعيشون عيشة بائسة حقيرة فقيرة بعد أن كانت عز ومكانة، والآن أصبحوا مشردين، أو أصبحت مشردة عند أناس لا يرحمونها، ضاعت ممتلكاتها وأخلاقها، ثم أصبحت مصدر قلق وأذى لأسرتها ووالديها".