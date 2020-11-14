أكار يؤكد لنمروش استمرار تركيا في تقديم التدريب العسكري لليبيا

وجدد أكار التزام تركيا بمواصلة المشاورات مع ليبيا ومواصلة التدريب العسكري والأمني لليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
Turkish, Libyan defense chiefs talk #Libya developments https://t.co/4Bw3a7bcKf pic.twitter.com/yjinJdPUdZ— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 14, 2020
وقال إن "تركيا تدعم استقرار ليبيا واستقلالها وسيادتها".
وأكد آكار أن تركيا تسعى لضمان وحدة ليبيا، للمساهمة في إعادة بنائها واستقرارها، واستمرار تقديم التدريب العسكري والأمني لليبيين، وكذلك تقديم الدعم والمشورة.
وتأتي زيارة نمروش بعد يوم من اتفاق الأطراف الليبية المتحاربة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واتفق المشاركون على إنشاء مجلس رئاسي جديد وهيئة تنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية، بحسب ستيفاني توركو ويليامز، رئيسة بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)