وزير الداخلية اللبناني يثير غضب اللبنانيات... فيديو

أثار تصريح عن النساء لوزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف محمد فهمي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره البعض "تنميطاً لدور المرأة في المجتمع".

وقال فهمي مازحا خلال مقابلة تليفزيونية، عشية تنفيذ قرار الإقفال العام بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ردا على سؤال حول منع التجول التام نهار الأحد، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام إلى المنازل، إن

"هيدا مفيد للصحة، وبيضعف الواحد.. وشغلة ثانية فيه الممثل جورج خباز بيقول "كل يوم ديليفري".. يطبخوا شوي النسوان".

نحنا ليش عايشين بعدنا مع هيك عالم؟ وزير داخلية ما عرف يدافع عن خطته بالاقفال غير بالمسخرة و الحكي النمطي عن المرأة "يطبخوا النسوان" 🤦🏻‍♀️ #لبنان pic.twitter.com/pk6AAsft11 — Diala Abdel Samad (@Diala88) November 13, 2020

وأثار هذا الكلام جدلا واسعا بين الناشطين والناشطات الذين عبروا عن غضبهم لهذا تصريح لما يتضمنه من تنميط لدور المرأة في المجتمع وحصر مهمتها في الطبخ وأعمال المنزل.

وبدأت في لبنان فجر السبت، إجراءات إقفال عام جديد لمواجهة ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد، ولرفع جاهزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى.

وزير داخلية #لبنان المستقيل يستخدم مفردات عنصرية وذكورية حول دور المرأة وحياتها بكلمات بسيطة.. وضحكة المذيعة تجلجل.. #كورونا pic.twitter.com/yDesmWbgtR — O m a r H a r k o u s (@oharkous) November 14, 2020

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مساء الجمعة، المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما كانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجّل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.

فقد تخطى عدد الإصابات عتبة 100 ألف إصابة، وبلغ 102607 حالة بينها 796 وفاة.

لا يفوّت وزير الداخلية محمد فهمي مناسبة الا ويطلق تصريحاً صادماً آخرها سخريته من نقد طال قرارات الحجر الاخيرة والقاضية بمنع خدمات التوصيل والمطاعم يوم الأحد قائلاً "خلي النسوان يطبخوا". مجدداً يجاهر مسؤولون بنظرتهم النمطية تجاه النساء باعتبار دورهن ينحصر بالمطبخ.#كورونا_لبنان pic.twitter.com/kaqUeF5RXI — Daraj درج (@Daraj_media) November 13, 2020

وبحسب احصاءات وزارة الصحة، يسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين، نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.

وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة.

هيدا وزير الداخلية قال معليش”خلي النسوان يطبخوا شوي." معالي الوزير متقل ذكورية على العشاء . عينة عن مستوى الخطاب و الوعي بين السياسيين بهالبلد. Lebanon’s minister of interior ahead of tomorrow’s lockdown “let the women cook”when asked abt the closure of restaurants and delivery pic.twitter.com/GnxtsurOWT — Dalal Mawadدلال معوض (@dalalmawad) November 13, 2020

كما سيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.

ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.