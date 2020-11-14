التحالف العربي يتهم جماعة "أنصار الله" اليمنية بتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر

اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن مجددا، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالاستمرار في تهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

القاهرة– سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" السعودية، اليوم السبت، عن التحالف، أن قواته "عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر".

وأضاف أن "قوات التحالف اكتشفت وأزالت 157 لغمًا بحريًا نشرها الحوثيون عشوائيًا".

يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الطاقة السعودية، "التعامل مع حريق اندلع في الخراطيم العائمة في منصة التفريغ لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، إثر تدمير قوات التحالف، مساء الأربعاء، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقهما الحوثيون قرب المنصة"، مؤكدةً "عدم حدوث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح".

واعتبرت أن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي ككل وتؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى".

والأربعاء الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، "رصد قوات التحالف البحرية محاولة للحوثيين للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقا من محافظة الحديدة"، مؤكدا "تدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا من عدة دول لمساندة الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وتسبب النزاع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وبنزوح السكان من مناطق القتال؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والأمراض، وحدوث المجاعة في بعض المناطق.