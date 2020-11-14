الصور الأولى لمعبر الكركرات بعد العملية العسكرية المغربية

نشرت وسائل إعلام مغربية الصور الأولى لمعبر الكركرات بعد استعادة السيطرة عليه من طرف القوات المسلحة الملكية.

ونشرت وكالة الأنباء المغربية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورا لمعبر الكركرات بعد استعادة السيطرة عليه من قبل القوات المغربية، مرفوقة بتعليق "الصور الأولى لمعبر الكركرات بعد تحريره من طرف القوات المسلحة الملكية".

#MapImage



الصور الأولى لمعبر الكركرات بعد تحريره من طرف القوات المسلحة الملكية



Premières photos du passage de Guergarat après sa libération par les FAR pic.twitter.com/EG3IC0gG1H — Agence MAP (@MAP_Information) November 14, 2020

وأعلنت السلطات المغربية، أمس الجمعة، التحرك أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة "البوليساريو"، حسب تعبيرها، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

🇲🇦

Le Maroc lance une opération responsable pour rétablir la circulation au passage d'El Guergarat.#Sahara_marocain #ElGuergarat

▶️https://t.co/5NInkZUUSs pic.twitter.com/W7HRQKkRCF — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 13, 2020

وأضاف البيان: "تشكل هذه الأعمال الموثقة أعمالا حقيقية مع سبق الإصرار لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. إنها تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي".