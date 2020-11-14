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    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019

    الجيش الأمريكي يسحب 50 جنديا من شرقي سوريا نحو العراق

    © REUTERS / ARI JALAL
    العالم العربي
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    سحب الجيش الأمريكي عدد من آلياته وجنوده من شرقي سوريا باتجاه إقليم شمال العراق، فيما فرض مع مسلحين موالين له طوقاً أمنياً حول بلدة بريف دير الزور الشرقي، مع استمرار عمليات الاستهداف ضدهم في نفس المنطقة.

    أفادت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن الجيش الأمريكي نقل عدد من العربات العسكرية مع ما يقارب 50 جندياً من قاعدته غير الشرعية بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى إقليم شمالي العراق، للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين.

    © Sputnik . Attia Al Attia
    القبائل العربية تتظاهر رفضا للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وتتزامن هذه التطورات مع تقارير إعلامية تناولت نية الإدارة الأمريكية الحالية سحب جنودها المتواجدين في شرقي سوريا، خصوصاً بعد التغيرات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشملت وزير الدفاع "مارك أسبر" وتعين "كريستوفر ميلر" بدلاً عنه، والذي قام هو الأخر بإجراء تغييرات في القادة العسكريين ومنها تعين الكولونيل "دوغلاس ماكريغور" المعروف بدعواته المتكررة للانسحاب من سوريا، بمنصب المستشار الأول للبنتاغون.

    وفي سياق منفصل، أكدت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة مقتل سعيد الأحمد الياسين أحد عناصر تنظيم "قسد" سابقاً، جراء قيام مجهولون يستقلون دراجة نارية ظهر اليوم (السبت 14 تشرين الثاني/ نوفمبر) بإطلاق النار عليه بالقرب من مفرق قرية (الحصية) في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

    وأضافت المصادر أن الهجمات ضد عناصر تنظيم "قسد" مستمرة، حيث قتل 4 من مسلحيها في هجمات منفصلة على نقاط انتشار ومحاور تحرك مجموعاتها بريفي الحسكة ودير الزور خلال الساعات الماضية.

    صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hussein Malla
    اعتقالات واسعة عقب تصفية قياديين بارزين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

    وذكرت المصادر أن مسلحين اثنين من تنظيم "قسد" قتلا بهجوم مجهولين على إحدى نقاطهم في محيط حقل الجبسة النفطي بمنطقة الشدادي جنوب الحسكة، في حين قتل مسلح من "قسد" برصاص مجهولين على طريق قرية العزبة شمال شرقي ديرالزور.

    وفي السياق نفسه، قالت مصادر أهلية في بلدة "الصبحة" بريف دير الزور الشرقي، لـ"سبوتنيك": إن الجيش الأمريكي نشر عدد من مدرعاته العسكرية على الطرقات الرئيسية والفرعية للبلدة، اليوم السبت، حيث فرض مع مسلحين موالين لها من تنظيم "قسد"، طوقاً أمنياً حول البلدة، لتبدأ حملة مداهمات وسلسلة اعتقالات بحق السكان.

    وكثف الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له من تنظيم "قسد" من عملياته العسكرية، في المناطق والبلدات التي شهدت انتفاضة شعبية عشائرية ضد تواجده غير الشرعي في الفترة الماضية، حيث قامت باعتقال عدد كبير من أبناء العشائر العربية المنتفضة.

    الكلمات الدلالية:
    العراق, سوريا, الجيش الأمريكي
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