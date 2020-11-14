الخارجية الإسرائيلية تكشف عن أسباب جديدة للتطبيع مع الإمارات

قالت الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن تبادل السلع والمعرفة مع الإمارات يفضي إلى تلاقح التجارب والخبرات.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أن التطبيع بين بلادها والإمارات هو بمثابة "سلام الشجعان".

#سلام_الشجعان #إسرائيل #الامارات . تبادل السلع والمعرفة يفضي إلى تلاقح التجارب والخبرات والمذاقات ناهيك عن تعزيز اواصر الصداقة بين أبناء البلدين. شكرا د. ماجد السلاح على صورة تثلج الصدور.🇮🇱🇦🇪 @DrAlsarrah https://t.co/ti20phnHR9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 14, 2020

وذكرت الخارجية أن تبادل السلع والمعرفة يفضي إلى تلاقح التجارب والخبرات والمذاقات، وكذلك تعزيز أواصر الصداقة بين أبناء البلدين.

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.