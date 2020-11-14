عضو بتأسيسية الدستور الليبي: نطالب الأمم المتحدة بالالتزام بدعم العملية الدستورية والاستفتاء

قال عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي، منعم الشريف، إن أي فترة انتقالية لتسليم السلطة في ليبيا لا تنتهي باستفتاء على الدستور هو بمثابة "دفع نحو الحرب"، مطالبا الأمم المتحدة بدعم العملية الدستورية والاستفتاء عليه.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد الشريف، خلال كلمة من تونس، اليوم السبت "نثمن أي حوار ولكن أي فترة انتقالية لا تنتهي باستفتاء على الدستور هو دفع نحو حرب أخرى وفترة انتقالية أخرى".

وأضاف: "نطالب الأمم المتحدة بالالتزام بدعم العملية الدستورية والمساعدة في الذهاب للاستفتاء"، مضيفًا "مشورع الدستور الليبي من الهيئة المنتخبة أصبح ملكا للشعب وهو الوحيد الذي له حق الاستفتاء عليه".

وتابع "نشدد على أن أي حوار لم تكن أحد نتائجه الاستفتاء على الدستور، لن يصل لما تريده الأغلبية الليبية".

وأعلنت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة،أمس الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.

وأشارت ويليامز في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية "5+5"، وحددوا ديسمبر/كانون الأول 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.