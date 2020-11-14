رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية: اتفاقات تعاون هائلة وضخمة مع الإمارات

أعلن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان، أن وفد قادة المستوطنين الذي يقوده في أبو ظبي قد توصل إلى اتفاقات اقتصادية هائلة.

ونشر دغان منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أمس الجمعة، والذي يرأس مجلس المستوطنات الواقعة في شمال الضفة الغربية والذي يوجد حاليا في الإمارات، "لقد توصلنا إلى اتفاقات تعاون اقتصادية هائلة مع الإمارات".

وكان دغان قد وصل إلى دبي قبل عدة أيام على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات، ومع مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، في أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي.

وأوضح دغان أن رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا بما تنتجه المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام دفعه والوفد الذي يرأسه إلى تأجيل موعد عودته إلى تل أبيب لمدة يومين كاملين.

وأكد رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية أن الاهتمام الإماراتي بمنتجات المستوطنات هائل، لا سيما في كل ما يتعلق بالمنتوجات الزراعية ومواد التنظيف وتحلية المياه وأنظمة بناء وتقنيات متقدمة.

وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقا للسلام مع الإمارات والبحرين، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.