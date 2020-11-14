اليمن...محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام 21 شخصا بتهمة "إعانة" التحالف العربي

أصدرت محكمة في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام 21 متهماً بإعانة ومساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن "المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في أمانة العاصمة، أصدرت حكماً بإعدام 21 مداناً بجريمة إعانة العدو (في إشارة إلى التحالف العربي) وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "كانت النيابة الجزائية وجهت لـ24 شخصاً تهمة إعانة تحالف العدوان السعودي الإماراتي على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد والاتفاق معهم جنائياً على الاشتراك في شن حرب على الجمهورية اليمنية وإصدار قرارات وبيانات وتصريحات لمساندة دول العدوان واحتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة، والتحريض على استمرار الحصار في الغذاء والدواء وإغلاق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية".

وتلك ليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها محاكم تابعة للحوثيين أحكاما بالإعدام بتهمة الخيانة والتعاون مع التحالف العربي الذي ينفذ عملية عسكرية ضد الحوثيين منذ 2015 عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء. وكانت محكمة عسكرية تديرها الجماعة في صنعاء، قد أصدرت في نيسان/أبريل الماضي، حكماً ثالثا بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه و7 قيادات عسكرية أخرى بتهمة الخيانة.