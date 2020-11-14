الكويت تدعو رومانيا لبذل مزيد من الجهد للكشف عن مصير البغلي

أكد مسؤول أمني روماني على اهتمام الأجهزة الأمنية في بلاده بقضية المواطن الكویتي محمد البغلي المفقود بأراضیھا منذ عام 2015.

جاء ذلك في لقاء جمع السفير الكويتي لدى رومانيا طلال الهاجري مع المفتش العام لشرطة رومانیا إدواردو میرتسكو، بالعاصمة الرومانية بوخارست بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)

وقال الھاجري إن مباحثات اللقاء تمحورت حول آخر مستجدات قضیة المواطن الكویتي المفقود.

وأضاف أنه دعا السلطات الرومانية إلى بذل المزید من الجھود لمعرفة مصیره باعتبار أن القضیة تحظى باھتمام كبیر على المستویین الرسمي والشعبي في الكویت.

وأشار الھاجري إلى حرص المسؤولین الرومانیین على متابعة ھذه القضیة الإنسانیة وكشف ملابساتھا.

واختفى رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي اختفى في ظروف غامضة في قریة "كییا" بمقاطعة "براھوفا" شمال العاصمة بوخارست في عام 2015.

وخرج البغلي الذي كان يبلغ من العمر وقت اختفائه "79 عاماً" للتريض من قصر العائلة الذي يمتلكه شقيقه في "كيا" كعادته منذ عشرين سنة، لكنه لم يعد، بحسب صحيفة "الراي".

وسبق أن أرسلت الداخلیة الكویتیة وفودا أمنیة إلى رومانیا لمتابعة القضیة والتنسیق مع الشرطة الرومانیة والجھات المختصة.

وكانت أسرة البغلي أعلنت مرارا عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن اختفاءه، بدأت بـ 100 ألف يورو، ثم رفعتها إلى نصف مليون يورو، لتصل صيف 2018 إلى مليون يورو.