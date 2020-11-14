وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يوسعون هجماتهم في البحر الأحمر بإيعاز إيراني

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بعدم الاهتمام بجهود إحلال السلام في اليمن.

القاهرة- سبوتنيك . وأشار إلى أن الجماعة صعدت من هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب عبر الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية، بإيعاز من إيران.

وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "تصاعد الأنشطة الإرهابية التي ينفذها الحوثيون بتخطيط وإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب من تسيير للزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، يؤكد عدم اكتراثهم بجهود إحلال السلام في اليمن، ومضيهم في تنفيذ الأجندة الإيرانية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

وأضاف "هذه الأعمال التخريبية التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني، حسن ايرلو، للعاصمة المختطفة، صنعاء، لا تمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، بل أمن وسلامة السفن التجارية وإمدادات النفط العالمي".

واعتبر تلك الهجمات "تشكل خطرا إرهابيا غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "القيام بمسئولياته القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، والتصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام إيران وأدواته من المليشيات الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها الحوثيون".