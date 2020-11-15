ما الذي تضمنته الرسالة الخطية الموجهة من السيسي إلى أمير الكويت

تلقى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الأحد، الرسالة الخطية الموجهة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، اليوم الأحد، لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ في بيان رسمي.

واستهل شكري اللقاء بنقل تهنئة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأمير الكويت الشيخ نواف لتوليه مقاليد الحكم، وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد.

كما قام وزير الخارجية المصري خلال لقائه بأمير الكويت بتسليمه الرسالة الخطية الموجهة من الرئيس المصري، عبد الفتاح ‪السيسي، والتي تتضمن دعوة لزيارة مصر.

وأعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، وبما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أوضح شكري تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور المُقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية.

من جانبه، طلب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتطلعه إلى تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد الشيخ نواف الأحمد الصباح لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، على الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.