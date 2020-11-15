"لا تجربونا ولن أفصح عن مخططاتنا"... نتنياهو يرد على "صواريخ الفجر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، "إننا لن نفصح عن تفاصيل مخططاتنا العملياتية".

وجاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية (الأحد من كل أسبوع)، والتي استهلها بالحديث عن ضرب الجيش الإسرائيلي بنى تحتية وأهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن بلاد لن تفصح عن تفاصيل مخططاتنا العملياتية.

צה"ל תקף הבוקר מטרות של חמאס ברצועת עזה. אנו לא נקבל שום התקפות נגד מדינת ישראל ואזרחי ישראל.



אני מזהיר את ארגוני הטרור בעזה, גם בזמן משבר הקורונה - אל תנסו אותנו.



אני אף פעם לא מפרט את התכניות המבצעיות שלנו, אבל אני אומר להם - המחיר של המשך התוקפנות יהיה כבד מאוד. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 15, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

أقول للإرهابيين في غزة: الثمن الذي ستجبيه مواصلة اعتداءاتكم سيكون باهظا، باهظا للغاية.

وتابع نتنياهو:

الجيش الإسرائيلي ضرب هذا الصباح بنى تحتية وأهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة. لن نقبل بأي اعتداء على دولة إسرائيل ومواطنيها. احذر المنظمات الإرهابية في غزة - لا تجربونا، بما في ذلك خلال أزمة الكورونا.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، قال إنه ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة".

في وقت سابق صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية سمع دوي انفجارات ليل السبت الأحد فوق مدينة عسقلان، وأفاد السكان برؤية عملية اعتراض صواريخ.