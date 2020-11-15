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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة أمام مجلس الشورى في الدوحة، قطر، 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

    أمير قطر يستقبل الرئيس التونسي في الدوحة... صور

    © REUTERS / QATAR NEWS AGENCY
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    شارك الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأحد، صورا من استقبال شقيقه للرئيس التونسي، قيس بن سعيد في العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت.

    وغرد شقيق أمير قطر مع الصور عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى يستقبل أخاه فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد في الدوحة.. تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقة تعاون وأخوة وطيدة".

    ​وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء أمس السبت، بأن الرئيس التونسي يزور قطر تلبية لدعوة وجهها له أمير قطر، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والمتنامية بين البلدين الشقيقين قطر وتونس.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر القمة العربية الثلاثين في تونس
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    تعكس الدور القطري في المنطقة... قيس سعيد في ضيافة تميم بن حمد اليوم
    وذكرت الصحيفة أن زيارة الرئيس التونسي للبلاد تعكس موقع دولة قطر على خريطة الدبلوماسية التونسية، كونها أول زيارة يقوم بها للدوحة، منذ وصوله إلى قصر قرطاج خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كما تعكس الزيارة أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر وقيادتها الرشيدة بمحيطها العربي والدولي على كافة الأصعدة وخاصة السياسي والاقتصادي.

    وأوضحت أن دولة قطر ودعت بنجاح واقتدار كل المعوقات والعراقيل التي استهدفت عزلها وقطع خطوط التواصل بينها وبين أشقائها العرب وأصدقائها بكافة أرجاء المعمورة، كما تظهر الزيارة أن التصدي لجائحة كورونا "كوفيد ـ19" وهو الشغل الشاغل لمختلف دول العالم، لا يثني دولة قطر ولا يمنعها من القيام بدورها القومي والأخوي والإنساني تجاه الأشقاء والأصدقاء بكل زمان ومكان.

    وأشارت الصحيفة إلى أن القمة القطرية التونسية، اليوم الأحد، تشكل فرصة طيبة لمراجعة ما أنجزه البلدان وما يطمحان إليه على طريق الارتقاء بالتعاون والتنسيق بينهما بكافة المجالات خدمة لمصالح وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وستؤسس لمرحلة ومحطة جديدة في العلاقات الثنائية.

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    الكلمات الدلالية:
    قطر, تونس, تميم بن حمد آل ثاني, أمير قطر
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