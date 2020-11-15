العراق يبحث مع شركة "سيمنس" الألمانية خطوات تحسين الشبكة الكهربائية

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، اليوم الأحد، مع شركة "سيمنس" خطوات تحسين الشبكة الكهربائية.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء على ضرورة وضع دراسة فنية خاصة بعملية نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

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أقر مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق، اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في البلاد بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة الكهربائية ما أدى إلى ازدياد ساعات القطع والتي تزداد في موسم الصيف، وأدى إلى اعتماد المواطن على المحطات الأهلية لتعويض النقص، كما تعتمد الحكومة على شراء الطاقة الكهربائية من إيران لتزويد بعض المحافظات بالكهرباء وخاصة المحافظات الجنوبية.

يذكر أن أجزاء من المنظومة الكهربائية في العراق تتعرض بشكل مستمر إلى انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.