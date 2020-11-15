أمير قطر يستعرض ورئيس تونس المستجدات على الساحة الليبية وتعزيز العلاقات الثنائية

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في الدوحة، اليوم الأحد، علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها، ومستجدات الأحداث على الساحتين الدولية والإقليمية، ولاسيما في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وتناول اللقاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تطوير علاقات البلدين، خصوصا السياسية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والصحة والتعليم.

وهنأ أمير قطر، خلال اللقاء، الرئيس التونسي على نجاح ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس برعاية الأمم المتحدة، وأشاد بالدبلوماسية التونسية.

ونوه الشيخ تميم بن حمد بعمق علاقات البلدين، وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد تطلعه إلى تواصل اللقاءات في المستقبل، كما أعرب عن شكره على سرعة استجابة دولة قطر ودعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأثنى الرئيس التونسي على إعلان أمير قطر عن إجراء انتخابات مجلس الشورى القطري في تشرين الأول/أكتوبر من العام القادم.