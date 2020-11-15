الكويت تدرس فتح المجال الجوي مع الدول المحظورة لـ"العمالة المنزلية فقط"

تدرس الكويت حاليا خطة لإعادة فتح الأجواء مع بعض الدول المحظورة من أجل عودة العمالة المنزلية، تلبية لاحتياجات الأسر الكويتية.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية وتحت بند "عاجل جدا"، ينسق رئيس الإدارة العامة للطيران المدني سلمان الحمود مع كل من رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان، ورئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي لبلورة الخطة الزمنية التفصيلية لانطلاق رحلات الطيران من بعض الدول المحظورة، وكيفية قضاء الحجر المؤسسي الصحي داخل الكويت بشروط وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.

ووفقا لمصادر للصحيفة الكويتية فإن "الكويتية" و"الجزيرة" ستقدمان خطة تفصيلية لعودة العمالة المنزلية تتضمن جداول إعادة التشغيل لعودة جميع العمالة المنزلية الموجودة في بعض الدول المحظورة وتكلفة الفحوصات المحلية وتكلفة قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي البالغة 14 يوما.

وكشفت أن تكلفة عودة العمالة المنزلية سيتحملها المواطنون الكفلاء، مؤكدين أن الحكومة مستعدة لعودة كل العمالة المنزلية الموجودة في بعض الدول المحظورة بشرط تحمل الكفلاء التكلفة.

وطبقا للمصادر فسيتم عمل منصة إلكترونية، وعلى من يريد عودة العمالة الخاصة به، عليه أن يتولى التسجيل فيها، على أن يتم دفع التكلفة مقدما، والتي ستكون علي عدة مستويات، وتشمل تذكرة الطائرة، وفحوصات الـ PCR وتكلفة الإقامة 14 يوما في حجر مؤسسي.

وردا على توقيت البدء في تنفيذ الخطة، أكدت المصادر أن القرار ينتظر أن تقدم الشركات الخطة التفصيلية التي يمكن تنفيذها، وعلى هذا الأساس ترفع إلى مجلس الوزراء الذي سيصدر قرارا بالتنفيذ.

وذكرت المصادر أن الشركتين سبق أن أبلغتا الحكومة باستعدادهما لإعادة العمالة المنزلية، على أن يتم تنفيذ الحجر الصحي المؤسسي داخل الكويت في مرافق أو فنادق أو ما شابه، مشيرا إلى انتظارهم أن تقدم الشركتان خطة لتنفيذ الحجر ربما في عمارات سكنية، مستبعدة الحجر في فنادق الدرجة الأولى لارتفاع تكلفتها.

وحول الفئات الأخرى التي ستعود من الدول المحظورة، أكدت أن الخطة حتى الآن تشمل العمالة المنزلية فقط.

وبشأن خطة عودة الأطباء، أوضحت أن لجنة طوارئ كورونا تعطي استثناءات للأطباء وتتم عودتهم ولا توجد مشكلة لديهم ويتوالى وصولهم منذ أكثر من 3 أشهر بحجر 7 أيام فقط.

جدير بالذكر أنه وفي شهر أغسطس/آب الماضي حظرت هيئة الطيران المدني بالكويت، الطيران التجاري مع 31 دولة، وأرجعت قراراها إلى "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

ووفقا لصحف كويتية فإن قائمة الدول الـ31 تضم إلى جانب مصر"الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو".