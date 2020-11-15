لماذا ترتفع الإصابات بكورونا في المدينة المنورة؟... الصحة السعودية تجيب

كشفت وزارة الصحة السعودية، أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة المنورة مقارنة بباقي المدن بالمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنهم لاحظوا ارتباط عدد كبير للإصابات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، بحسب صحيفة "سبق".

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، لاستطلاع مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن السبب الأكبر للارتفاعات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340403 حالات.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتتى الآن، إلى 5657 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (305) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (357) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (340,304) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/6B3GjIjEak — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 15, 2020

وحلت المدينة المنورة ثالثا (23 إصابة) من حيث عدد الإصابات اليومية بكورونا بعد الرياض (57 إصابة) وينبع (47).