الحكومة الإسرائيلية تصادق على "اتفاق السلام" مع البحرين

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول، بحسب إعلام عبري.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل دقائق من تصويت الوزراء، إن "إحلال السلام والتطبيع مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان إنجاز كبير لدولة إسرائيل".

وسبق أن صادقت الحكومة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الاتفاق، قبل أن يصوت عليه الكنيست (البرلمان) الثلاثاء الماضي، بحسب قناة "i24 نيوز" الإسرائيلية.

ووقتها صوت 62 نائبا من أصل 120 لصالح الاتفاق، بينما عارضه 14 نائبا من القائمة العربية المشتركة، بدعوى عدم تطرق الاتفاق لأي حل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

ويأتي التصويت النهائي للحكومة اليوم، إيذانا بدخول الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حيز التنفيذ.

ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران.

ومنتصف الشهر الماضي، صادق الكنيست على اتفاق مماثل مع الإمارات، تم توقيعه أيضا في واشنطن في نفس تاريخ توقيع الاتفاق مع البحرين.