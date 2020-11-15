السعودية... دعوة عاجلة من "الموارد البشرية" بشأن تحديث الضمان

ودعت الوزارة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.
وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي تبقى (5) أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر وسهولة عبر الرابط".
عزيزي مستفيد #الضمان_الاجتماعي:— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 15, 2020
تبقى (5) أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر و سهولة عبر الرابط/
https://t.co/C1dTsbrgPr
قبل تاريخ ٢٠ نوفمبر لضمان استمرار صرف المعاش الضماني pic.twitter.com/E7nAcXckWg
وأكدت الوزارة أن على مستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم قبل موعد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي سبق وحددته كموعد لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.
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