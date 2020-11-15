السعودية... دعوة عاجلة من "الموارد البشرية" بشأن تحديث الضمان

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، دعوة "عاجلة" للمواطنين بشأن تحديث الضمان.

ودعت الوزارة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "عزيزي مستفيد الضمان الاجتماعي تبقى (5) أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر وسهولة عبر الرابط".

عزيزي مستفيد ⁧#الضمان_الاجتماعي⁩:

تبقى (5) أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر و سهولة عبر الرابط/

⁦https://t.co/C1dTsbrgPr⁩

قبل تاريخ ٢٠ نوفمبر لضمان استمرار صرف المعاش الضماني pic.twitter.com/E7nAcXckWg — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 15, 2020

وأكدت الوزارة أن على مستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم قبل موعد 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي سبق وحددته كموعد لنهاية مهلة تحديث بيانات مستفيدي الضمان.