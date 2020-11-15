تسجيل
18:29 GMT15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020

    الجيش الإسرائيلي يكشف عن حادث أمني على حدود لبنان استدعى تحركه

    © AFP 2020 / Jalaa Marey
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118222_0:232:3072:1960_1200x675_80_0_0_4ec1fb78a25b6315c8f467008e9d4698.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011151047198788-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%87/

    كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن وقوع حادث أمني استدعى تحركه على الحدود مع لبنان.

    وقال الجيش في بيان على تويتر: "قبل وقت قصير قام مقاتلو الجيش الإسرائيلي بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبهين، والتي تضمنت إطلاق نار في الهواء".

    وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذا التحرك جاء "بعدما رصدوا (الجنود) شخصين مشتبه فيهما اقتربا من السياج الحدودي مع لبنان".

    وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "لن يسمح بأية محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".

    وأمس السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلقاء القبض على مشتبه به عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

    ونشر أدرعي تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" جاء فيها: "رصدت قوات جيش الدفاع، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بالقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

    والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

    ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أسقطت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لحزب الله تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وكانت الطائرة بدون طيار تحت المراقبة طيلة الحادث، ولم يكن هناك أي خطر على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والمناطق المجاورة".

    ويسود التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، بعد مقتل عنصر تابع للأخير في قصف منسوب لإسرائيل بمحيط مطار دمشق الدولي في يوليو/تموز الماضي.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... حدث في جنوب لبنان كاد أن يوقع كارثة للجيش الإسرائيلي
    الجيش اللبناني يؤكد أن إسرائيل أطلقت 40 صاروخا على جنوب لبنان
    رصد تحركات للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان والطيران الحربي ينفذ غارات
    الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية تخرق الخط الأزرق في جنوب لبنان
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, الجيش الإسرائيلي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسابق دراجات نارية الملقب بـ المتهور الكابتن شيفام سينغ (وسط) من فريق تورنادو للدراجات النارية التابع للقوات المسلحة الهندية، يخرج من النار المشتعلة فيه أثناء ركوب دراجته عبر نفق من النار، أثناء محاولة لتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في بنغالور 10 نوفمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    كيف تتصرف أثناء الزلزال
    كيف تتصرف أثناء الزلزال
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك