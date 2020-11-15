البرادعي يقدم "روشتة المنطقة": لا داعي لاختراع العجلة

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي، بحسابه على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد.
وقال البرادعي: "روشتة منطقتنا كما أراها: وقف الحروب ونبذ العنف- مفهوم واضح للأمن القومي- التوافق على القيم الأساسية- تعليم متميز- رعاية صحية واجتماعية للجميع- الاستثمار في العلم والتكنولوجيا- تكامل اقتصادي- نظام حكم قائم على احترام حقوق الانسان والشفافية والمحاسبة".
وختم البرادعي تغريدته بالقول "لا داعي لاختراع العجلة".
روشتة منطقتنا كما أراها: وقف الحروب ونبذ العنف- مفهوم واضح للأمن القومي- التوافق على القيم الأساسية- تعليم متميز - رعاية صحية واجتماعية للجميع- الاستثمار في العلم والتكنولوجيا- تكامل اقتصادي- نظام حكم قائم على احترام حقوق الانسان والشفافية والمحاسبة
لا داعي لاختراع العجلة...
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) November 15, 2020
يشار إلى أن البرادعي (78 عاما) يقيم منذ سنوات بالعاصمة النمساوية فيينا، ولديه أكثر من 6 ملايين متابع على تويتر.
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