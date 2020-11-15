البرادعي يقدم "روشتة المنطقة": لا داعي لاختراع العجلة

قدم المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية، النائب السابق للرئيس المصري، الدكتور محمد البرادعي، ما اعتبرها "روشتة" للخروج بالمنطقة من أزماتها.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي، بحسابه على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

وقال البرادعي: "روشتة منطقتنا كما أراها: وقف الحروب ونبذ العنف- مفهوم واضح للأمن القومي- التوافق على القيم الأساسية- تعليم متميز- رعاية صحية واجتماعية للجميع- الاستثمار في العلم والتكنولوجيا- تكامل اقتصادي- نظام حكم قائم على احترام حقوق الانسان والشفافية والمحاسبة".

وختم البرادعي تغريدته بالقول "لا داعي لاختراع العجلة".