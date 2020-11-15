صحيفة: وزير الخارجية البحريني يزور إسرائيل الأربعاء

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل لأول مرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك حسب تأكيد وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي الزياني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي من المقرر أن يكون في زيارة إلى إسرائيل تمتد من يوم الأربعاء، وحتى الجمعة.

ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت البحرين وإسرائيل ستوقعان اتفاقيات خلال زيارة الزياني، على الرغم من مساعي إسرائيل لبدء رحلات مباشرة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويأتي التصويت النهائي للحكومة اليوم، إيذانا بدخول الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حيز التنفيذ.

ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، هدفا رئيسيا ضمن الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية من أجل احتواء طهران.

ومنتصف الشهر الماضي، صادق الكنيست على اتفاق مماثل مع الإمارات، تم توقيعه أيضا في واشنطن في نفس تاريخ توقيع الاتفاق مع البحرين.