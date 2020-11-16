مصر تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

وفي بيان نشرته على صفحة مجلس الوزراء المصري بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أدانت الخارجية قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، معتبرة ذلك انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدما سعيا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة.

يذكر أن إسرائيل قد أقرت أمس الأحد، خطة لبناء وحدات استيطانية فى منطقة حساسة قرب القدس الشرقية، وهي خطوة قال منتقدون إنها تهدف إلى دفع المشروع قدما قبل أن يتولى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن منصبه.

وطرحت سلطة أراضي إسرائيل عبر موقعها الإلكتروني الدعوة لمقاولين للمشاركة في عطاء لبناء 1257 منزلا في مستوطنة جفعات همتوس، بموجب خطة أحياها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/ شباط الماضي بعدما تسببت معارضة دولية في تجميدها فعليا.